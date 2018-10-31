КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к иностранным проверкам, пишут СМИ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Секретарь Демократической партии Южной Кореи Ким Мин Ги сообщил в среду на брифинге, что Национальная служба разведки в ходе парламентской инспекции госучреждений заявила, что КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к иностранным проверкам, передает агентство Ренхап.

"В то время как Северная Корея в качестве инициативы по денуклеризации закрыла полигон Пхунгери и демонтировала часть объектов ракетного полигона Тончханни, замечена разведывательная деятельность и подготовка к посещению иностранной инспекционной группы", — сказал Ким Мин Ги.

Ранее сообщалось, что во время визита в КНДР госсекретаря США Майка Помпео лидер КНДР Ким Чен Ын готов допустить к проверке факта ликвидации ядерного полигона Пунгери международных экспертов.

Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля в приграничном пункте Пханмунджом. Третий межкорейский саммит прошел в сентябре в Пхеньяне. По его итогам лидеры подписали совместное заявление, а министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и министр народных вооруженных сил КНДР Но Гван Чхоль подписали соглашение в военной области.

В мае КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.