КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к иностранным проверкам, пишут СМИ

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Секретарь Демократической партии Южной Кореи Ким Мин Ги сообщил в среду на брифинге, что Национальная служба разведки в ходе парламентской инспекции госучреждений заявила, что КНДР начала подготовку полигона Пхунгери к иностранным проверкам, передает агентство Ренхап.
Ранее сообщалось, что во время визита в КНДР госсекретаря США Майка Помпео лидер КНДР Ким Чен Ын готов допустить к проверке факта ликвидации ядерного полигона Пунгери международных экспертов.
В мае КНДР взорвала три тоннеля из четырех на полигоне Пхунгери, где производились ядерные испытания. КНДР пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбёне. Кроме того, Сеул и Пхеньян договорились прекратить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полеты близ демилитаризованной зоны для предотвращения инцидентов, вывести военных из ДМЗ и разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также создать в приграничных районах Желтого и Японского морей 80-километровую зону, где не будут проводиться военные учения.