Живущая в Мексике россиянка рассказала, где Трампу следовало строить стену

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Небольшой мексиканский город Тапачула в последние дни попал в сводки мировых новостей из-за каравана центральноамериканских мигрантов, которые перебираются на территорию Мексики из Гватемалы, чтобы продолжить свой долгий и нелегкий путь в сторону США.
По словам Абумовой, в целом ситуация в городе нормальная. "Если жизнь проходит между домом и супермаркетом, то вообще ничего незаметно. Собственно, в понедельник я ничего и не заметила. Сегодня (во вторник) по пути из садика видела несколько больших групп мигрантов. Человек 300 отдыхали в парке в тени и шли вдоль шоссе группами, человек по пять-семь. Все молодые, очень молодые мужчины", — рассказала россиянка.
Абумова добавила, что местное население на мигрантов не реагирует никак. "Вздыхают и тщательнее закрывают замки на ночь — вот и все изменения. Откровенного негатива я не видела и не слышала от жителей города. Скорее наоборот, повсеместно жалеют, несут помощь и грустно шутят, что если бы Трамп действительно не хотел мигрантов со всей Центральной Америки, то он бы построил стену на границе Мексики и Гватемалы", — говорит она.
По территории Мексики сейчас идет к США караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовал еще один караван мигрантов — из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов.