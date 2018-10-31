Живущая в Мексике россиянка рассказала, где Трампу следовало строить стену

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Небольшой мексиканский город Тапачула в последние дни попал в сводки мировых новостей из-за каравана центральноамериканских мигрантов, которые перебираются на территорию Мексики из Гватемалы, чтобы продолжить свой долгий и нелегкий путь в сторону США.

Корреспондент РИА Новости связался с гражданкой России Ириной Абумовой, проживающей в этом городе вместе с мужем-мексиканцем, и расспросил ее об атмосфере, царящей сейчас там на фоне прибытия тысяч мигрантов.

По словам Абумовой, в целом ситуация в городе нормальная. "Если жизнь проходит между домом и супермаркетом, то вообще ничего незаметно. Собственно, в понедельник я ничего и не заметила. Сегодня (во вторник) по пути из садика видела несколько больших групп мигрантов. Человек 300 отдыхали в парке в тени и шли вдоль шоссе группами, человек по пять-семь. Все молодые, очень молодые мужчины", — рассказала россиянка.

Она отметила, что женщин и детей не видно вообще. "Заехала в супермаркет, там тоже кучками ходят покупатели с котомками за плечами. И там же кучками другие покупатели, федеральная полиция. Полиция, мигранты, простые обыватели при случайной встрече отводят глаза и делают вид, что ничего не происходит. Никаких арестов и "ваши документы", — рассказала она.

Абумова добавила, что местное население на мигрантов не реагирует никак. "Вздыхают и тщательнее закрывают замки на ночь — вот и все изменения. Откровенного негатива я не видела и не слышала от жителей города. Скорее наоборот, повсеместно жалеют, несут помощь и грустно шутят, что если бы Трамп действительно не хотел мигрантов со всей Центральной Америки, то он бы построил стену на границе Мексики и Гватемалы", — говорит она.

Однако, отметила Абумова, главная причина того, что мигранты у местного населения сильных эмоций не вызывают, в том, что Тапачула как место проживания этих людей не интересует. "Не американская это мечта совершенно, тем мы и спаслись", — сказала она.

По территории Мексики сейчас идет к США караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовал еще один караван мигрантов — из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов.