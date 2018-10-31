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Бизнесмен Лебедев объяснил, как помирить Россию и США

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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкБизнесмен Александр Лебедев. Архиное фотоБизнесмен Александр Лебедев. Архиное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Бизнесмен Александр Лебедев, совладелец британской газеты The Independent, в статье для издания рассказал, почему миру необходим альянс между Россией и США и как его достичь с помощью Украины.

Моряки на эсминце USS Decatur ВМС США
© AFP 2018 / Tengku Bahar
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Он отметил, что в ухудшении российско-китайских отношений вина, в основном, лежит на США — они усиливают санкционное давление, обостряют конфликт в Сирии, а также совсем недавно вышли из договора РСМД. Эти действия вынуждают Россию искать другого союзника, которого она нашла в лице Китая.

По мнению Лебедева, США важно понять, что основные угрозы для них исходят вовсе не от России. Центр всей геополитики сосредоточен в Тихом океане, который играет для человечества такую же роль, как Средиземное море в древности. А главным игроком в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион) и, следовательно, во всем мире, является как раз Китай, который, по некоторым оценкам, уже обогнал США по размерам вклада в мировой ВВП.

Китай стал "мануфактурой и мастерской, обладая почти неограниченными людскими и природными ресурсами", поэтому США должны беспокоиться из-за развития российско-китайских отношений. При этом страны БРИКС, куда входят Россия и Китай, хотят положить конец Бреттон-Вудской системе торговых расчетов, в основе которой лежит доллар, и если они сделают это, пирамида национальных банков рухнет, а Америка попадёт в гораздо более глубокий кризис, чем Великая депрессия 1930-х годов, отмечает Лебедев.

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Как бы фантастически это ни звучало, прочный альянс между Россией и Америкой не только возможен, он необходим и неизбежен, поскольку отвечает ключевым и основополагающим геополитическим интересам обеих стран, поскольку Россия также имеет выход в Тихий океан и будет важным игроком в этом регионе.

Однако для этого США должны взглянуть на существующие противоречия под другим углом. По мнению Лебедева, самым болезненным моментом для Москвы было целенаправленное расширение американского влияния на западных рубежах бывшего СССР, которое со временем привело к нынешней ситуации на Украине. Буферный статус Украины устраивал Россию и не противоречил её интересам, однако политика США в отношении территорий бывшего Советского Союза стала заложницей доктрины советника по национальной безопасности президента Джимми Картера Збигнева Бжезинского, который настаивал, что миссия Америки в Восточной Европе заключается в противостоянии России.

По мнению Лебедева, США нужно на предстоящих выборах на Украине сделать шаг навстречу России. Если там к власти придет кандидат, который подтвердит нейтральный статус Украины, а также откажется от нагнетания антироссийских настроений и гарантирует права русскоязычного населения на юго-востоке, то Москва сделает ответный шаг.

Штаб-квартира Агентства США по международному развитию в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
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При этом тут не нужно затрагивать вопрос Крыма, Россия не добивается его признания, этот вопрос может решиться сам собой и прецеденты уже были. Например, согласно Декларации Уэллеса от 1940 года, США отказались признавать прибалтийские республики частью Советского Союза. Однако это не мешало американским торговым судам заходить в порты Риги и Клайпеды. Это также не помешало президенту Джеральду Форду подтвердить в 1975 году неприкосновенность границ СССР в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как добавляет Лебедев, урегулирование на Украине поможет распутать существующий сегодня узел противоречий и ослабить ту напряжённость, которая существует в настоящее время между Россией и НАТО.

"Примирение в Европе создаст задел для широкого сотрудничества между Москвой и Вашингтоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что станет ключевым фактором в деле сдерживания гегемонистских амбиций Китая. Сегодня в руках у Киева находятся ключи к мирному будущему. И это определит судьбу сегодняшнего Азиатско-Тихоокеанского региона", — подчеркивает Лебедев.

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