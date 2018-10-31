В Мексике задержали двух мигрантов из Гондураса, подозреваемых в убийствах

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Власти Мексики идентифицировали и задержали двух подозреваемых, в отношении которых действуют выданные Гондурасом ордера на арест, среди мигрантов, направляющихся в сторону США в составе каравана, сообщило во вторник МВД страны.
По территории Мексики сейчас идет к США караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовал еще один караван мигрантов — из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов.Telesur. В свою очередь управление гражданской обороны Чьяпаса информирует, что обеспечивает этих людей водой. Многие мигранты располагаются на ночлег в центральном парке Тапачулы.