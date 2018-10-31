В Мексике задержали двух мигрантов из Гондураса, подозреваемых в убийствах

Караван мигрантов из Гондураса в США на дороге в городе Метапа в Мексике. 22 октября 2018

Караван мигрантов из Гондураса в США на дороге в городе Метапа в Мексике. 22 октября 2018

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Власти Мексики идентифицировали и задержали двух подозреваемых, в отношении которых действуют выданные Гондурасом ордера на арест, среди мигрантов, направляющихся в сторону США в составе каравана, сообщило во вторник МВД страны.

"Федеральная полиция Мексики и Национальный институт миграции установили двух гондурасских граждан, против которых выданы действующие ордера на арест за преступления, связанные с убийством и торговлей наркотиками, и они были возвращены в указанную страну", — говорится в коммюнике ведомства.

По территории Мексики сейчас идет к США караван мигрантов из Гондураса. В воскресенье стартовал еще один караван мигрантов — из Сальвадора. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе колонны мигрантов.