Эквадор продлил миграционное ЧП из-за притока венесуэльских беженцев

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Правительство Эквадора продлило во вторник чрезвычайное миграционное положение на части территории страны из-за притока венесуэльских беженцев.

Как сообщил заместитель министра иностранных дел Эквадора по делам миграционного сообщества Хорхе Икаса, ЧП распространяется на три провинции – Карчи, Эль-Оро и Пичинча, передает портал Nacional

Впервые режим ЧП в этих провинциях был введен в августе этого года, а затем продлен в сентябре. Он должен помочь в разрешении ситуации с беженцами на северной границе страны, число которых достигает несколько тысяч в день. На границе увеличено число сотрудников миграционного контроля Эквадора, привлечено большое число медиков, психологов, социальных работников, особенно для помощи детям, подросткам и женщинам.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что ежедневно его страна принимает порядка 6 тысяч венесуэльских мигрантов, бегущих от социально-экономического кризиса на родине.