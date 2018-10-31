Небензя упрекнул коллег по Совбезу ООН в самообмане, процитировав Пушкина

ООН, 31 окт — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя процитировал стихи Пушкина, чтобы упрекнуть коллег по Совбезу в самообмане относительно ситуации на Украине.
"У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, / Я сам обманываться рад". Это про вас, господа", — сказал Небензя.
Этой цитатой он объяснил, почему на Западе оправдывают любые действия украинских властей и предпочитают не замечать марши нацистов в Киеве. "Знаете, во время так называемой "революции достоинства" в Киеве появился такой хэштег: "онижедети" в одно слово. Что означало: "Ну что с них взять? Побалуются и пройдет", — напомнил глава постпредства.
"Вы тоже предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джинна из бутылки. А теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать", — заключил он.