Небензя упрекнул коллег по Совбезу ООН в самообмане, процитировав Пушкина

ООН, 31 окт — РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя процитировал стихи Пушкина, чтобы упрекнуть коллег по Совбезу в самообмане относительно ситуации на Украине.

"У великого русского поэта Александра Пушкина есть такие строки: "Ах, обмануть меня не трудно, / Я сам обманываться рад". Это про вас, господа", — сказал Небензя.

Этой цитатой он объяснил, почему на Западе оправдывают любые действия украинских властей и предпочитают не замечать марши нацистов в Киеве. "Знаете, во время так называемой "революции достоинства" в Киеве появился такой хэштег: "онижедети" в одно слово. Что означало: "Ну что с них взять? Побалуются и пройдет", — напомнил глава постпредства.

Затем он снова обратился к цитатам, теперь уже из народного творчества. "У нас есть такая поговорка: "спички детям не игрушка". Сейчас эти "дети" ходят по Киеву с факельными шествиями и нацистскими лозунгами и в числе националистических добровольческих батальонов воюют на Донбассе", — сказал российский дипломат.

"Вы тоже предпочитаете этого не замечать. Вы выпустили джинна из бутылки. А теперь не то что не хотите, а просто не можете его обратно загнать", — заключил он.