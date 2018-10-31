Постпред Украины в ООН обвинил Россию в поставке оружия на Донбасс из Крыма

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия использует Азовское море для скрытых поставок оружия на Донбасс. Об этом во вторник во время открытого заседания СБ ООН заявил постпред Украины в организации Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.

"Россия использует Азовское море как дополнительный канал для обеспечения своих сил на Донбассе оружием с территории Крыма", — сказал представитель Украины.

Ельченко также заявил, что Россия хочет создать в Азовском море так называемый "Крымский коридор".

"Угроза морского нападения из Азовского направления в случае крупномасштабного военного противостояния остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", — заявил он.

Кроме того, постпред заявил, что Азовское море превратилось в еще один театр боевых действий России против Украины, в том числе в экономическом и торговом планах. По его словам, Россия за последние шесть месяцев остановила более 200 судов, следовавших в Бердянск и Мариуполь, что привело к огромным коммерческим потерям портов этих городов.

При этом Ельченко раскритиковал якобы "незаконно возведенный" Крымский мост, который, по его мнению, создает "барьеры для международной навигации".

"Высота моста над морем составляет всего 35 метров, и под ним могут пройти суда с осадкой менее 33 метров и длиной менее 160 метров. В результате суда Panamax и много судов Handymax теперь не могут проходить через Керченский пролив", — добавил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.