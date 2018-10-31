Постпред Украины в ООН обвинил Россию в поставке оружия на Донбасс из Крыма

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия использует Азовское море для скрытых поставок оружия на Донбасс. Об этом во вторник во время открытого заседания СБ ООН заявил постпред Украины в организации Владимир Ельченко, сообщает Укринформ.
Ельченко также заявил, что Россия хочет создать в Азовском море так называемый "Крымский коридор".
"Угроза морского нападения из Азовского направления в случае крупномасштабного военного противостояния остается источником дестабилизации безопасности в Донецкой области", — заявил он.
При этом Ельченко раскритиковал якобы "незаконно возведенный" Крымский мост, который, по его мнению, создает "барьеры для международной навигации".
"Высота моста над морем составляет всего 35 метров, и под ним могут пройти суда с осадкой менее 33 метров и длиной менее 160 метров. В результате суда Panamax и много судов Handymax теперь не могут проходить через Керченский пролив", — добавил он.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.