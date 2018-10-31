США призвали арабскую коалицию прекратить авиаудары по Йемену

"Настало время положить конец враждебным действиям, включая удары ракет и БПЛА из районов, контролируемых хуситами, в направлении Королевства Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Соответственно, воздушные удары коалиции должны прекратиться во всех населенных районах Йемена", — следует из распространенного заявления Помпео.
Также госсекретарь призвал провести переговоры по Йемену в "третьей стране", чтобы положить конец конфликту и создать демилитаризованную зону.
"В ноябре этого года в третьей стране должны начаться существенные консультации со специальным посланником ООН для осуществлению мер по укреплению доверия для решения основных проблем конфликта, демилитаризации границ", — отметил он.
Конфликт в Йемене между правительством и шиитскими повстанцами-хуситами из движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. Это привело к острейшему гуманитарному кризису в этой стране. По сентябрьским данным Всемирной продовольственной программы ООН, две трети населения Йемена, то есть 18 миллионов человек, "не знают, где достать продукты для следующего приема пищи", причем восемь миллионов из них находятся в ситуации, близкой к голоданию.
В настоящее время наиболее ожесточенные бои идут в районе стратегически важного порта Ходейда. Поддерживающая йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади арабская коалиция уже несколько месяцев пытается отбить порт у хуситов. Однако проправительственным войскам пока не удается установить контроль над городом.
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