Членов экипажа судна "Норд" обменяли на украинских моряков

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Экипаж российского рыболовецкого судна "Норд", который весной задержали киевские власти, обменяли на семерых украинских моряков. Об этом сообщил пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

Обмен состоялся во вторник, российские моряки уже вернулись в Крым. Они сохранили флаг сейнера и привезли его с собой.

По словам Москальковой, члены экипажа "Норда" выехали в Керчь и скоро увидятся с родными. Она добавила, что самочувствие моряков хорошее.

"Рыбаки счастливы. Все это время они проживали на территории нашего посольства, у них была постоянная мобильная связь", — рассказала она.

Москалькова добавила, что начались переговоры об обмене капитанов "Норда" и украинского сейнера ЯМК-0041, которого задержали у крымских берегов за браконьерство.

С европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями будет обсуждаться дорожная карта решения этого вопроса, добавила она.

В случае с капитанами, по ее словам, требуются процессуальные решения, которые связаны с уголовными делами. Возвращение членов экипажа российского и украинского судов на родину этого не требовало, поскольку их не привлекали ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Как сообщил руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры", адвокаты которого представляют интересы крымских рыбаков, Максим Могильницкий, члены экипажа сейнера вернулись в Крым как граждане Российской Федерации, украинское гражданство их доказано не было.

"На руках у моряков были только российские паспорта. Ответ на вопрос о том, по каким же документам они пересекли границу, очевиден", — написал защитник на странице в Facebook.

Арест сейнера

Украинские пограничники в конце марта задержали в Азовском море рыболовецкое судно из Крыма с десятью членами экипажа. Все они — граждане России, однако Киев считает их украинцами. С тех пор судно стоит в бердянском порту.

Капитану "Норда" Владимиру Горбенко инкриминируют "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ранее двоим морякам сейнера удалось вернуться в Россию, еще семерых сняли с рейса в Минск. В украинской прокуратуре при этом заявляли, что членов экипажа никто не удерживал, но крымские власти назвали такие утверждения лицемерными.

"Норд" украинские власти хотят выставить на аукцион, начальная цена лота — около 60 тысяч долларов.