Избранный президент Мексики назвал приоритетом сотрудничество с Россией

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает сотрудничество с Россией одним из своих приоритетов, заявил во вторник посол России в Мехико Виктор Коронелли.

"С правительством Лопеса Обрадора мы ожидаем продолжения сотрудничества, другого варианта нет. Я уже имел честь встретиться с избранным президентом, он мне подтвердил, что отношения с Россией будут находиться в числе его приоритетов. А для России Мексика всегда была одним из главных партнеров в Латинской Америке", — заявил Коронелли журналистам после вручения верительных грамот действующему президенту Энрике Пенье Ньето.

Также он сообщил, что Лопес Обрадор заинтересован в отмене виз между двумя странами. "Сегодня Россия имеет соглашения об отмене виз с подавляющим большинством стран региона. Россия уже представила нашим партнерам в Мексике проект соглашения, которое предполагает отмену виз для владельцев обычных паспортов. Лопес Обрадор сказал, что это соглашение между РФ и Мексикой станет первым соглашением, которое подпишет его правительство с нашей страной", – подчеркнул Коронелли.

По словам российского посла, даты возможной встречи между Лопесом Обрадором и Владимиром Путиным пока нет. "Даты пока нет, но я уверен, что у вас будет много возможностей, чтобы организовать визит президента Мексики в Россию или российского лидера – в Мексику. Обе страны являются членами АТЭС и G20, очевидно, что саммиты этих организаций также дадут возможности для встреч наших двух лидеров", — отметил Коронелли.

Он сообщил, что Путину, как и другим президентам, были направлены приглашения присутствовать на инаугурации Лопеса Обрадора в Мексике 1 декабря. "Но, к сожалению, эта церемония совпадает с саммитом G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря", – сказал Коронелли. Кто будет представлять Россию на церемонии, пока не известно, уточнил посол.