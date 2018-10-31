Избранный президент Мексики назвал приоритетом сотрудничество с Россией

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Будущий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает сотрудничество с Россией одним из своих приоритетов, заявил во вторник посол России в Мехико Виктор Коронелли.
"С правительством Лопеса Обрадора мы ожидаем продолжения сотрудничества, другого варианта нет. Я уже имел честь встретиться с избранным президентом, он мне подтвердил, что отношения с Россией будут находиться в числе его приоритетов. А для России Мексика всегда была одним из главных партнеров в Латинской Америке", — заявил Коронелли журналистам после вручения верительных грамот действующему президенту Энрике Пенье Ньето.
Он сообщил, что Путину, как и другим президентам, были направлены приглашения присутствовать на инаугурации Лопеса Обрадора в Мексике 1 декабря. "Но, к сожалению, эта церемония совпадает с саммитом G20 в Буэнос-Айресе 30 ноября – 1 декабря", – сказал Коронелли. Кто будет представлять Россию на церемонии, пока не известно, уточнил посол.