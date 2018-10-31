Трамп в декабре посетит Колумбию

МЕХИКО, 31 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит с визитом Колумбию 2 декабря, сообщил во вторник колумбийский МИД.

"Второго декабря президент Дональд Трамп посетит Колумбию", – говорится в коммюнике.

По информации ведомства, одной из тем визита станет обсуждение возможности предоставления гражданам Колумбии права на въезд в США по воздуху без дополнительных проверок со стороны американских властей, как если бы это был внутренний колумбийский рейс. Речь идет о миграционном и таможенном контроле, который будет осуществляться при вылете из страны без дополнительного контроля по прилету в США.

Сейчас стороны создали пять рабочих групп, которые должны заняться этой проблематикой, отмечает колумбийский МИД. По предварительным оценкам официальной Боготы, процесс согласования может занять девять месяцев, а меморандум о взаимопонимании между двумя странами может быть подписан как раз по итогам визита Трампа.

В случае подписания Колумбия станет первой страной Южной Америки, получившей такие преференции от США, отмечает колумбийское внешнеполитическое ведомство.