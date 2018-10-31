МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. Глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил, что украинцам можно иметь еще одно гражданство. С оговоркой: только не российское. "Те, у кого есть эти паспорта, пусть их сдают", — призвал он. Очередной виток русофобской истерии не удивляет. Удивляет другое: почему Киев так холодно относится даже к тем россиянам, которые поддержали Майдан и воевали в добровольческих батальонах против самопровозглашенных республик Донбасса. Некоторым гражданам России, переехавшим на Украину, угрожают местные силовики и националисты. О разочаровании и поломанных судьбах — в материале РИА Новости.

"Многие находятся в международном розыске"

Гражданин России Роман Стригунков выбрал Майдан по убеждениям. Осенью 2013-го он уехал в Киев, чтобы поддержать "революцию гидности" (достоинства. — Прим. ред.). "Москаль, который поддержал Украину. Это была бомба в прессе, я был нарасхват у журналистов. Бегал с булыжниками, дрался с "Беркутом", — вспоминает он. Впрочем, у Стригункова имелась и другая мотивация, более приземленная: на родине ему грозило уголовное дело за экстремизм. Смекнув, что может оказаться за решеткой, он быстро собрался и уехал в Киев. Дело возбудили, а в декабре 2017-го Стригункова заочно осудили. С Россией у Романа теперь все сложно, но и Украина так и не стала для него вторым домом.

Как и многие другие "политические эмигранты", Стригунков понял, что для украинских националистов он своим никогда не станет. "Я и там и здесь чужой. С одной стороны, никто в России не хотел слышать моих слов о том, что я не видел "Правого сектора"* на Майдане. С другой — на меня буквально набрасывались российские оппозиционеры и украинские националисты: "Ты зрадник! (предатель. — Прим. ред.) Ты не имеешь права так отзываться об Украине!" За что? За то, что я говорил очевидные вещи: во власть после Евромайдана пришли олигархи, местный политикум-паноптикум и не собирался выполнять то, что его представители декларировавали на площади. Разочарование у меня наступило быстро — уже весной 2014-го", — рассказывает Роман.

Такой же путь, по его словам, прошли и другие россияне, уверовавшие в идеалы украинской революции. "Работаем сейчас за небольшую зарплату, не по специальности. Когда Украина начала процесс интеграции в Европу, мы надеялись, что реализуем себя, найдем свое место. Мы проиграли. Мы — банкроты! Большинство из тех, кто воевал в Донбассе, не может получить ни статуса участника боевых действий, ни гражданства. Одни находятся в федеральном розыске, другие — в международном", — описывает обстановку Роман.

В начале октября в Киеве прошел очередной митинг с требованиями дать украинское гражданство "легионерам АТО" (антитеррористической операцией Киев называл боевые действия в Донбассе). Воевавшие за киевский режим россияне находятся в отчаянном положении. "Найти работу с российским паспортом почти нереально. Домой возвращаться ни в коем случае нельзя — меня там сразу посадят. А в миграционной службе уже не в первый раз говорят о возможной высылке с Украины", — жаловался журналистам один из митингующих.

Легко решить вопрос с гражданством не получается даже у раскрученных в медиа персонажей — тех, кого когда-то в Киеве ставили в пример: "Посмотрите, они выбрали Украину!" Россиянку Юлию Толопу, участвовавшую в "зачистках" в Донбассе, активно использовали в пропаганде, однако в паспорте "с тризубом" отказывали трижды.

Холодный прием ждал не только многочисленных рядовых участников Майдана и АТО. Принцип "Пам'ятай, чужинець, тут господар українець" ("Помни, чужак, здесь хозяин украинец". — Прим. ред.) применяли и к известным личностям. Даже к тем, кто верой и правдой служил Киеву и никак не был связан с Россией. Так, в 2016-м депутат Верховной рады Андрей Лозовой предложил главе Нацполиции Хатие Деканоидзе уехать с Украины обратно в Грузию. Деканоидзе возмутилась: парламентарии должны быть толерантными к другим национальностям. Ответ последовал незамедлительно. "Никто и никогда не запретит мне в моей стране и на моей родной земле быть националистом!" — поставил на место Деканоидзе депутат Игорь Мосийчук. И добавил: "Господа тут — украинцы".

Если в Раде так встречают приглашенного правительством страны авторитетного специалиста, что говорить о простых смертных из России, которых на Украину никто не звал. Националисты объясняют все очень доходчиво. Многие россияне получали прямое или завуалированное послание: "Вам тут не рады!"

"Снимите кокошник, встаньте на колени"

Украину выбрала и Мария Гайдар — дочь известного реформатора Егора Гайдара. В 2015-м она сначала стала советником, а потом заместителем другого известного реформатора — Михаила Саакашвили, который тогда возглавлял Одесскую область. В том же году, по ее словам, она подала заявление об отказе от российского гражданства. В МВД России, правда, его получили только осенью 2016-го.

В том же 2016-м Гайдар столкнулась с украинскими политическими реалиями. К чиновнице пришли активисты одесского Майдана и потребовали немедленно уволиться и покаяться. "Снимите кокошник, встаньте на колени и попросите прощения. Вы можете только плакать и пить в ресторане", — Марии на пальцах объяснили, кто она такая и что ей надо делать. Вскоре Гайдар покинула свой пост. Правда, в 2017 году стала внештатным советником Петра Порошенко.

Роман Стригунков говорит, что украинские политики, как и радикалы-националисты, не нуждаются в помощниках и попутчиках. Знаковых персонажей из России они лишь используют в пропагандистских целях — и только. "Здесь они чужаки. Как-то видел Машу Гайдар в Киеве. Она прошла по площади, никто даже не обернулся — тут она никому не интересна. Есть свои", — пояснил он.

Певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова уехала на Украину вместе с мужем, также экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым в 2016 году. В России его объявили в международный розыск по подозрению в причастности к захвату здания кондитерского предприятия "Тома" — самое время податься в Незалежную. В марте 2017-го Вороненкова застрелили в Киеве. Исполнителями убийства оказались граждане Украины.

В этом году украинские националисты пообещали "уничтожить" саму Максакову. В соцсетях некий Игорь Громов из Киева назвал певицу "агентом влияния" России и потребовал покинуть страну. Максакова, разумеется, обнаружила в этом послании "руку Москвы".

Еще одно громкое убийство российского гражданина произошло в Киеве в июле 2016-го: взорвали автомобиль, за рулем которого находился журналист Павел Шеремет. Он окончательно перебрался на Украину после победы Майдана и начала боевых действий в Донбассе, работал в местных СМИ. Следствие назвало основной версией убийства профессиональную деятельность Шеремета.

В этом году депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что СБУ ведет слежку за журналистами, критикующими президента страны Петра Порошенко. В частности, парламентарий отметил, что еще в 2015-м обнаружил наружное наблюдение у квартиры, где жил Шеремет. "Вскрытые журналистами факты участия СБУ в слежке за Павлом Шереметом требуют незамедлительной реакции лично президента Порошенко", — обратился к главе государства Лещенко. Ответа не последовало. К тому времени полиция засекретила все судебные решения по этому делу.

Российский актер Анатолий Пашинин перебрался в страну вечных майданов в 2014-м. А в 2017-м отправился воевать за Киев в Донбасс. Вступил в ряды добровольческого батальона "Аратта" и рассказывал о том, что "ловит кайф" от своего нового занятия. Вероятно, так и было — потому как, в отличие от кадровых частей Вооруженных сил Украины, в Донбассе "Аратта" считалась, в общем-то, опереточным формированием. Вскоре самодеятельность добробата надоела командованию ВСУ, бойцов просто выгнали с передовой.

Правда, перед этим о Пашинине успели снять несколько мотивирующих роликов. Актер рассказывал о том, какой восторг испытывает от войны. Но дальше что-то пошло не так. Звезде экрана внезапно начали создавать проблемы. "Мне угрожал представитель СБУ, гомосексуального вида юноша с мерзкой такой походкой, с девиантным поведением. Он сказал мне, чтобы я вешался", — жаловался Пашинин.

Актер добавил, что его телефон прослушивается. Бороться с прослушкой Пашинин решил оригинальным способом — провоцируя силовиков. "Я специально говорю в трубку чудовищные вещи, чтобы спецслужбы могли использовать эти записи против меня, тогда у меня будут доказательства того, что меня прослушивают", — похвастался он.

По зову революции покинул Россию и переехал на Украину также актер Алексей Горбунов. Он поддержал силовую операцию Киева против жителей Донбасса. Правда, раем новый дом не стал. В 2016-м Горбунов посетовал: в стране плохо с заработками. А спустя год признался в интервью, что артисту его уровня делать на Украине по большому счету нечего. Более того, Горбунов оказался умнее Пашинина и не рубил сплеча: он регулярно делал заявления, что две страны должны помириться и что с Россией его многое связывает. Как ни странно, несмотря на подобные высказывания, артиста не просили с "вещами на выход".

"Места учителей занимают активисты Майдана"

В целом российских сторонников Майдана и АТО не принимают ни официальный Киев, ни власти на местах, ни украинские националисты-активисты. Директор международных проектов Института национальной стратегии Юрий Солозобов объясняет это так: "Украинский политический проект движется в сторону постоянной радикализации. Даже в армии вместо воинского приветствия приняли кричалки боевиков-подпольщиков, уничтожавших мирное население: "Слава Украине! Героям слава!" Героями признали убийц женщин и детей. Думаю, после Волыни вскоре подвигом назовут и случившееся в Хатыни — когда украинские националисты истребили белорусскую деревню. Чего стесняться? Политическая борьба после революции отключает здравый смысл. А радикалам никакие союзники и добровольные помощники не нужны".

Солозобов отмечает, что националисты постепенно избавляются от "полезных идиотов" — тех, кто добровольно поддерживает режим. "Попутчиков, даже самых верных, пламенные революционеры рано или поздно репрессировали. Их не спасли никакие заслуги. Та же логика и на Украине — чужим там не место. Но украинское националистическое торнадо не остановится — оно, как и перманентная революция, выплеснется за пределы разрушающейся страны. И странам, граничащим с Украиной, надо взять на себя ответственность за ее будущее, потребовать денацификации киевского режима. Сегодня непримиримость к русским, даже поддерживавшим Майдан, проявляют политизированные украинцы, которые сами в большинстве своем учились на русском языке. А что будет завтра? Места учителей в школах и вузах уже занимают всевозможные активисты Майдана и ветераны АТО (участники военной операции в Донбассе. — Прим. ред.). Кого воспитают и выучат они?" — задается вопросом политолог.

Бывший депутат Одесского горсовета, историк и политический эмигрант с Украины Александр Васильев объясняет, что дело также в позиции россиян, выбравших идеалы Майдана: "Все эти российские персонажи, которые активно приняли сторону Украины, — хейтеры, ненавистники официальной российской власти. Они противопоставляют себя российскому государству, его главе. Им симпатично было именно это совпадение взглядов. А то, что под ненавистью к политикам и государству может скрываться ненависть к России и русским, для них стало открытием. Они, россияне, присягнувшие Майдану, считали это пропагандой".

Васильев полагает, что влиться в украинское политическое общество у российских эмигрантов не получится: "Они попадают в украинскую среду, а она радикализирована сверх всякой меры. Общество тоталитарно, интегрироваться в него невозможно".

*Экстремистская организация, запрещенная в России.