В Совбезе ООН призвали Россию остановить выборы в Донбассе

ООН, 30 окт — РИА Новости. Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания — члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия сделали заявление, в котором заявили, что не признают планируемые в самопровозглашенных республиках Донбасса 11 ноября выборы и просят Россию остановить этот процесс.

"Мы призываем международное сообщество объединиться в противодействии этим незаконным "выборам"… и призываем Россию оказать значительное влияние на то, чтобы остановить так называемые "выборы", — заявила от лица всех этих стран постпред Великобритании Карен Пирс.

"Мы по-прежнему убеждены в том, что мирное урегулирование конфликта возможно. Только прогресс на дипломатическом фронте приведет нас к тому, что законные и заслуживающие доверия выборы могут быть проведены на востоке Украины в соответствии с соглашениями в Минске", — добавила Пирс.

Во вторник Совбез ООН рассматривает на заседании вопрос о выборах в ДНР и ЛНР, которые должны пройти 11 ноября.