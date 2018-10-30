Выборы в ДНР состоятся в любом случае, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Выборы главы и депутатов парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики состоятся в любом случае, а обсуждение этого процесса в ООН вызывает недоумение, говорится в заявлении врио главы ДНР Дениса Пушилина, размещенном на сайте Донецкого агентства новостей.

"Факт обсуждения выборов в Донецкой и Луганской народных республиках на таком высоком уровне, как Совет Безопасности ООН, созываемом по инициативе США, Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов и Польши, без участия представителей ДНР и ЛНР вызывает недоумение", — приводит слова Пушилина Донецкое агентство новостей.

Кроме того, Пушилин пояснил, что выборный процесс не противоречит минским соглашениям и это вызвано необходимостью после гибели первого главы ДНР Александра Захарченко.

"Я искренне рассчитываю, что Совет Безопасности ООН не пойдет по пути двойных стандартов, свойственному западным странам и в особенности США… В любом случае выборы в Донецкой народной республике состоятся. Они будут прозрачными, открытыми, пройдут по нашим законам в соответствии с Конституцией и со всеми международными нормами и стандартами", — говорится в сообщении.

Ранее Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания — члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия сделали заявление, в котором отметили, что не признают планируемые в самопровозглашенных республиках Донбасса 11 ноября выборы и просят Россию остановить этот процесс.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.