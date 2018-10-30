США обвинили семь граждан Китая в краже развединформации

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. США обвинили граждан КНР, которых они считают сотрудниками разведслужб Китая и нанятыми хакерами, в краже разведывательной информации, интеллектуальной собственности и торговых секретов в области авиации, говорится в сообщении министерства юстиции США.

Предполагаемые офицеры разведки Чжа Жун, Чай Мэн и их сообщники обвиняются в том, что, работая в министерстве госбезопасности провинции Цзянсу со штаб-квартирой в Нанкине, они занимались кражей частной информации компаний.

Также в обвинении названы пять предполагаемых китайских хакеров, которые якобы пытались украсть данные о коммерческих авиационных двигателях, разрабатываемых совместно производителями ЕС и США. В Китае разрабатываются аналоги двигателя, уточнили в министерстве.

Это уже третий случай с начала сентября, когда США выдвигают обвинения против предполагаемых офицеров разведки КНР в шпионаже.