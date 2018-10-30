В ЛНР прокомментировали заседание Совбеза ООН по выборам в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 окт — РИА Новости. Обсуждение выборов в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках без представителей ЛНР и ДНР – абсурдно, заявили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.

"Обсуждение выборов в ЛНР и ДНР в Совете Безопасности ООН в отсутствие представителей республик Донбасса является абсурдным", — процитировали слова и.о. главы ЛНР Леонида Пасечника в пресс-службе.

По словам Пасечника, пригласить для диалога представителей республик "никто не удосужился". И.о. главы ЛНР назвал "лицемерной" позицию стран Запада "решать за других".

Ранее Франция, Нидерланды, Польша, Швеция и Великобритания — члены Совета Безопасности ООН, а также примкнувшие к ним бывшие и будущие члены совета Италия, Бельгия и Германия сделали заявление, в котором отметили, что не признают планируемые в самопровозглашенных республиках Донбасса 11 ноября выборы и просят Россию остановить этот процесс.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.