Небензя заявил о возможной причастности Украины к убийству Захарченко

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Имеются веские основания предполагать, что к убийству главы ДНР Александра Захарченко имеет отношение украинская сторона, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Убийство (главы ДНР Александра Захарченко — ред.) было нацелено на дестабилизацию обстановки в регионе, имеются веские основания предполагать, что к нему причастна украинская сторона", — сказал Небензя на заседании Совбеза.

Глава ДНР Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Парламент ДНР назначил врио главы республики представителя на переговорах в Минске Пушилина.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело