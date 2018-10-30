Арабская коалиция заявила о ликвидации 150 хуситов при авиаударе у Ходейды

КАИР, 30 окт — РИА Новости. Сто пятьдесят членов шиитской группировки "Ансар Алла" (хуситы) убиты при авиаударе арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией в йеменской провинции Ходейда, заявил во вторник представитель союзников Турки аль-Малики.

По словам спикера коалиции, ракетно-бомбовый удар, при котором были ликвидированы повстанцы, был нанесен по учебно-тренировочному лагерю группировки.

Поддерживающая йеменского президента Абд Раббу Мансура Хади арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уже несколько месяцев пытается отбить Ходейду, где находится стратегически важный порт, у йеменских мятежников-хуситов. Однако проправительственным войскам не удается установить контроль над городом.

Конфликт в Йемене между хуситами и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.