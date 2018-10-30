США рассматривают новые меры против ответственных за убийство Хашукджи

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. США рассматривают дополнительные меры против тех, кто несет ответственность за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, заявил журналистам на брифинге заместитель официального представителя госдепа Роберт Палладино.

"Мы продолжаем призывать к полному и транспарентному расследованию по этому вопросу. Продолжаем собирать информацию. Мы уже предприняли действия. Рассматриваем дополнительные меры против тех, кто несет ответственность", — сказал он.

Палладино также назвал "ужасным" убийство журналиста.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд назвал ужасным и неоправданным событием убийство Хашукджи. Саудовская Аравия делает все для продолжения расследования убийства журналиста и привлечения виновных к ответственности, добавил наследный принц. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что в Саудовской Аравии и Турции продолжаются расследования гибели Хашукджи.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Съемка камер слежения

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.