В США сломавший шею владелец электрокара подал в суд на Tesla

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владелец электрокара Tesla Model S из американской Флориды подал в суд на компанию, пожаловавшись на ошибку автопилота, вследствие которой мужчина попал в серьезную аварию и сломал шею, сообщает местный информационный портал Click Orlando.

В иске юридической фирмы говорится, что их клиент врезался в стоявший на дороге автомобиль Ford Fiesta. Пострадавший ехал со скоростью 80 миль в час (около 130 км/ч). В результате аварии он сломал шею и получил тяжелые травмы. Истец уверен, что авария произошла из-за неисправности автопилота.

"У нас нет причин полагать, что ошибка функции автопилот стала причиной аварии. Когда водитель использует автопилот, он должен оставаться внимательным к окружению и все время контролировать транспортное средство", — заявил представитель Tesla в письме местному телеканалу News6.

В руководстве по эксплуатации автомобиля сказано, что функция автопилота не рекомендуется при вождении на скорости более 50 миль в час (80 км/ч). По словам адвоката Майка Моргана, истец купил эту машину, потому что "она могла ехать сама", что он назвал разрекламированным "фарсом".