США выделили 40 миллионов долларов на борьбу с "иностранной дезинформацией"

ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. США выделили 40 миллионов долларов по линии Центра глобального взаимодействия для противодействия распространения иностранной дезинформации и пропаганде, исходящей, в частности, от РФ, Ирана и Китая, заявил журналистам на брифинге представитель госдепа Роберт Палладино.

"В конце сентября Центр глобального взаимодействия (Global Engagement Center) выделил 40 миллионов для поддержки инициативы по борьбе с дезинформацией, пропагандой, распространяемой иностранными государствами. Это финансирование поддержит различные усилия по борьбе с российской, иранской и китайской дезинформацией, направленной на иностранную аудиторию", — сказал он.

Палладино пояснил, что эта инициатива подразумевает размещение технологий для "раннего предупреждения об иностранной дезинформации", анализ распространяемой дезинформации и развитие связей с местными СМИ для того, чтобы "пролить свет на дезинформацию".