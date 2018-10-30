В Британии более трех миллионов европейцев могут обязать зарегистрироваться

ЛОНДОН, 30 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. МВД Великобритании обработало заявки на статус резидента только от 650 европейцев, всего к Brexit таких заявлений может потребоваться обработать более трех миллионов, заявила замглавы министерства Кэролайн Ноукс.

Британия выйдет из ЕС в конце марта 2019 года. В настоящее время стороны все еще работают над соглашением об условиях выхода из Евросоюза. Переговоры по "сделке" затягиваются, создавая риск "развода" без финального соглашения, что, в свою очередь, создает для живущих в Британии граждан ЕС риски остаться без юридически оформленного статуса.

"Гражданам ЕС потребуется пройти через процедуру регистрации в качестве резидента Великобритании для того, чтобы работать в стране в случае выхода из ЕС без финального соглашения… В таком статусе МВД в настоящее время зарегистрировало 650 человек, процесс рассмотрения (заявлений) идет успешно", — сказала Ноукс, выступая во вторник на слушаниях в комитете палаты общин по внутренним делам.

По ее словам, в ближайшие дни МВД опубликует новую статистику по обработанным заявкам за очередной период, окончившийся 17 октября. Ноукс не исключила, что количество обработанных заявлений может увеличиться до тысячи.

Обязанность контроля за статусом европейцев МВД возлагает на работодателей.

"Работодатели должны сделать все, чтобы провести соответствующие серьезные проверки для того, чтобы убедиться, что люди имеют право работать… Это (проверять статус европейцев) должны делать работодатели", — добавила Ноукс.

При этом замминистра не смогла ответить на вопросы парламентариев о том, по какой процедуре работодатели или, к примеру, арендодатели жилья, будут проверять статус остающихся в Британии европейцев. По словам Ноукс, проверки должны проводиться с апреля 2019 года.

В июне МВД Великобритании представило предложения касательно статуса живущих в стране граждан Евросоюза после Brexit. Согласно опубликованному документу, граждане ЕС, прожившие в стране пять лет, будут иметь возможность автоматически и в упрощенном порядке получить статус постоянного резидента, и стоимость такой заявки составит 65 фунтов стерлингов. При этом МВД признало, что не знает точного количества проживающих в Британии европейцев, однако отметило, что ожидает до 3,8 миллиона заявок. В случае если Лондон и Брюссель смогут договориться об условиях финального соглашения, то процесс регистрации будет работать до конца переходного периода после Brexit.

Совершеннолетние европейцы будут платить за подачу заявления 65 фунтов, детям до 16 лет процесс обойдется дешевле — 32,5 фунта стерлингов. Те, кто не прожил в Великобритании пять лет, будут получать предварительный статус и смогут подать на постоянный статус, как только проживут в стране пять лет. Получив статус резидента, граждане ЕС смогут перевозить в страну ближайших родственников: супругов, детей, родителей.