Американские солдаты выпили все пиво в Рейкьявике

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Из-за шести тысяч американских солдат, остановившихся в Рейкьявике перед учениями НАТО, в исландской столице закончилось пиво, сообщает журнал Newsweek.

Американские солдаты провели в городе выходные, и за это время в местных барах закончилось пиво. Хозяевам заведений пришлось обратиться в местные пивоварни за дополнительными запасами напитка. При этом особым спросом у военных пользовались местные сорта лагера, среди которых наибольшую популярность снискал Gull.

Учения НАТО Trident Juncture проходят с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. Это самые крупные маневры альянса после распада СССР. Всего в учениях принимают участие около 50 тысяч солдат из 29 стран-членов блока, а также Швеции и Финляндии.

Комментируя информацию о проведении учений, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает маневры отголоском "холодной войны". По его словам, они необходимы в условиях возросшей непредсказуемости в сфере безопасности.

В МИД России назвали участие Швеции и Финляндии в маневрах попыткой втянуть эти страны в политику альянса, которая ведет к деградации ситуации в регионе.