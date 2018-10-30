В Киеве прокомментировали вопрос о судьбе капитана "Норда"

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Капитан российского судна "Норд" Владимира Горбенко находится на Украине, вопрос о его судьбе будет решаться после завершения процессуальных действий, сообщила во вторник украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Ранее пресс-служба российского омбудсмена сообщила, что семь членов экипажа судна "Норд" во вторник обменяли на семь украинских моряков. Капитан "Норда" находится на Украине под подпиской о невыезде.

"Он на свободе. В отношении него происходят процессуальные действия. Когда процесс будет завершен, будет решена его дальнейшая судьба. Он сейчас на Украине, свободно передвигается, никто не задерживал", — сказала Денисова в эфире телеканала "112 Украина".

По данным прокуратуры, капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".