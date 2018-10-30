В американской тюрьме убили известного гангстера

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Известный американский гангстер Джеймс "Уайти" Балджер убит в тюрьме, где он отбывал пожизненное заключение, пишет газета Boston Globe со ссылкой на информированные источники.

Американский суд в 2013 году признал Балджера виновным в 11 убийствах, совершенных в 1970-х и 1980-х годах. В прошлом веке он возглавлял ирландскую преступную группировку Winter Hill Gang в Бостоне.

Недавно Балджера перевели в тюрьму "Хазлтон" в штате Западная Виргиния. Во вторник осужденный 89-летний гангстер был обнаружен убитым. В убийстве подозревается другой заключенный, также связанный с мафией.

Считается, что именно Джеймс Балджер стал прототипом главного героя фильма "Отступники" режиссера Мартина Скорсезе — босса ирландской мафии Фрэнка Костелло.

Когда в 1994 году Балджер пустился в бега, американские власти искали его по всему миру, объявили за помощь в расследовании награду в 2 миллиона долларов и включили его в список 10 главных непойманных преступников. Балджера удалось обнаружить только в июне 2011 года в городе Санта-Моника, штат Калифорния. Он был арестован вместе с женщиной, с которой скрывался последние годы.