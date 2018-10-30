Дания отозвала посла из Ирана

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Дания отозвала посла из Тегерана в связи с сообщениями о незаконной деятельности иранских спецслужб в стране, заявил глава датского МИД Андерс Самуэльсен.

"Это очень сильный и необычный дипломатический шаг", — заявил на пресс-конференции министр, слова которого приводит газета Politiken.

Ранее глава датской Службы разведки и безопасности (PET) сообщил, что иранская спецслужба готовила убийство на территории Дании.

Местное издание Local сообщает, что в подготовке убийства обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, который был арестован 21 октября в шведском Гётеборге.

Согласно главе PET, объектом покушения являлся лидер датского отделения Арабского движения борьбы за освобождения Ахваза (ASMLA) – группировки, которая поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан. Иранское правительство внесло ASMLA в список террористических организаций.