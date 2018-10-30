МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Власти американского штата Северная Каролина обвинили гитариста метал-группы Manowar Карла Логана в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщил портал Blast.

Гитарист группы Manowar, 53-летний Карл Логан, был арестован в Северной Каролине в августе. В отношении музыканта выдвинуты шесть пунктов обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних третьей степени. Согласно местным законам, подобные обвинения предъявляют по поводу хранения материалов, содержащих детскую порнографию.

Музыкант был выпущен под залог в 35 тысяч долларов.

Группа Manowar сейчас находится в прощальном мировом турне Final Battle ("Последняя битва" — прим. ред.) Согласно официальному сайту группы, Логан не будет участвовать в турне.

Manowar — американская метал-группа, непрерывно существующая с 1980 года. Считается одним из столпов хэви-метала. Группа известна воинской тематикой своих песен и частым обращением к скандинавской мифологии. За свою историю коллектив записал 13 студийных и 8 видеоальбомов. Manowar — последние официальные обладатели рекорда Гиннесса как "самая громкая группа".