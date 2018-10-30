МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Власти американского штата Северная Каролина обвинили гитариста метал-группы Manowar Карла Логана в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, сообщил портал Blast.
Музыкант был выпущен под залог в 35 тысяч долларов.
Группа Manowar сейчас находится в прощальном мировом турне Final Battle ("Последняя битва" — прим. ред.) Согласно официальному сайту группы, Логан не будет участвовать в турне.
Manowar — американская метал-группа, непрерывно существующая с 1980 года. Считается одним из столпов хэви-метала. Группа известна воинской тематикой своих песен и частым обращением к скандинавской мифологии. За свою историю коллектив записал 13 студийных и 8 видеоальбомов. Manowar — последние официальные обладатели рекорда Гиннесса как "самая громкая группа".