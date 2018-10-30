"Нафтогаз" назвал цену газа для украинцев

КИЕВ, 30 окт – РИА Новости. Цена на природный газ для населения Украины с 1 ноября по 30 апреля 2019 года составит 8,5 тысячи гривен (около 300 долларов) за тысячу кубометров, а для предприятий теплокоммунэнерго – 8,36 тысячи гривен (около 297 долларов), сообщила во вторник пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Кабмин Украины 19 октября принял решение о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% в рамках договоренностей и требований МВФ. В правительстве также сообщили, что МВФ требовал повышения цен на газ на 60%, однако удалось договориться о компромиссном варианте для дальнейшего кредитования.

"Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 гривны, для предприятий ТКЭ — 8361,85 гривны… Цены действительны с 1 ноября 2018 года по 30 апреля 2019 года включительно", — говорится в сообщении.

Компания поясняет, что без учета доставки и налога на добавленную стоимость цена газа составляет 6,235 тысячи гривен (около 220 долларов).

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.