В ДНР назвали слова Тимошенко борьбой за рейтинги

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Заявление лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о намерении требовать от РФ компенсацию в 100 миллиардов евро продиктовано необходимостью поддержания ее рейтинга, считает депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Марина Жейнова.

Ранее Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от РФ компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма, жители которых проголосовали за независимость от Киева на референдумах. Она считает, что украинцы могут получить 100 миллиардов евро.

"Желание Юлии Тимошенко получить от России 100 миллиардов вызвано необходимостью поддержания ее рейтинга. Лидер "Батькивщины" понимает, что озвученное ею заявление не реализуется, так как она не собирается что-либо делать в этом направлении самолично", — сказала во вторник РИА Новости Жейнова.

По ее мнению, Тимошенко желает заручиться поддержкой переселенцев, давно разочаровавшихся в политике Киева. "И предлагает самим жителям Донбасса подавать иски в ЕСПЧ, не понимая, что виновником утраты своего имущества большинство укажет Украину. Более того, такие иски уже имеются в достаточном количестве", — отметила Жейнова.

На Украине политики начали агитацию в преддверии выборов президента и парламента, несмотря на то, что официально избирательная гонка еще не началась. По оценкам политологов, наиболее активно агитацию ведет Тимошенко, которая уже представила часть "нового курса" для страны, который касался экономики. Выборы президента пройдут весной 2019 года. Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев ДНР и ЛНР не признает. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".