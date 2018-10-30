В Италии несколько сотен автомобилей Maserati сгорели при пожаре

РИМ, 30 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Несколько сотен автомобилей Maserati уничтожены при пожаре в порту итальянской Савоны, который произошел вследствие наводнения, сообщает управление сети портов Генуи, объединяющее несколько соседних городов.

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Потоки воды минувшей ночью затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей и последовавшему за этим пожару, который был потушен только во вторник утром.

"Уничтожены несколько сотен Maserati, предназначавшихся для экспорта в страны Ближнего востока", — говорится в сообщении.

Помимо люксовых автомобилей при пожаре пострадали грузовики и легковые машины "обычных" марок. Местное издание Savona News оценивает их число в несколько тысяч. Однако в официальном сообщении национальной противопожарной службы содержится информация о 150 уничтоженных автомобилях.

Это уже второй пожар, который поразил порт Савоны в течение недели. В результате возгорания 23 октября полностью выгорело здание управления порта.

Непогода обрушилась в минувшие выходные на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти областях на севере страны. Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии. Всего в настоящее время жертвами непогоды стали по меньшей мере 11 человек.