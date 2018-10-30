В Совфеде связали заявления Тимошенко о претензиях к России с выборами

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Громкие заявления лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко о финансовых претензиях к России связаны с началом предвыборной борьбы за пост президента Украины, но "обещать — не значит жениться", заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Ранее Тимошенко заявила, что в случае победы на выборах президента Украины намерена добиться от России компенсации убытков, якобы нанесенных утратой Донбасса и Крыма, жители которых проголосовали за независимость от Киева на референдумах. Она считает, что украинцы могут получить 100 миллиардов евро.

"Любые заявления в предвыборный период на Украине надо делить на десять. Обещать — не значит жениться", — сказал Морозов.

Он подчеркнул, что всякие разговоры о статусе Крыма хороши до тех пор, пока не спросили у России, что она думает по этому поводу.

"А она исходит из того, что Крым — ее неотъемлемая часть. И любой торг на этот счет не уместен", — заключил парламентарий.