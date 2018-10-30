Наводнение в Венеции повредило мозаичный пол в соборе Святого Марка

РИМ, 30 окт – РИА Новости. Александр Логунов. Мозаичный пол в венецианском соборе Святого Марка поврежден из-за поразившего город наводнения, сообщают во вторник местные СМИ.

Вода, попавшая внутрь собора в понедельник вечером, повредила мозаику перед капеллой с почитаемой иконой Богородицы Никопеи на площади около десятка квадратных метров. Также в зону наводнения попали баптистерий и капелла Дзен. Уровень воды в помещении собора достигал 90 сантиметров.

Также от наводнения пострадали два гобелена испанского художника Жоана Миро, которые входят в экспозицию выставки, открытой в Палаццо Дзагури. Произведения уже сняты и отправлены на реставрацию и очистку.

Во вторник специалисты Центра по мониторингу приливов муниципалитета Венеции установили "оранжевый" уровень метеоопасности в связи с погодным феноменом "высокой воды", в результате которого исторический центр знаменитого города оказался затоплен почти на 75%.

В понедельник около трех часов дня (17.00 мск) уровень воды в центре Венеции достиг 156 сантиметров. В этой связи мэр Луиджи Бруньяро распорядился эвакуировать всемирно известную площадь Сан-Марко, которая является самой низкой точкой города. Доступ туда был полностью запрещен во избежание несчастных случаев.

Нынешнее наводнение стало одним из наиболее сильных в послевоенное время. Рекордный уровень "высокой воды" в Венеции (194 сантиметра) был зарегистрирован в 1966 году. Еще четыре раза за это время уровень воды превышал 150 сантиметров, последний раз — в декабре 2008 года, когда, как и сейчас, он достиг 156 сантиметров.

Непогода обрушилась в минувшие выходные на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти областях на севере страны. Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии. Всего в настоящее время жертвами непогоды стали по меньшей мере 11 человек.