Просившая милостыню на вокзале китаянка оказалась матерью бизнесмена

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Администрация Восточного железнодорожного вокзала Ханчжоу в Китае попросила пассажиров и посетителей станции не подавать милостыню пожилой женщине, попрошайничающей у касс, поскольку она в деньгах не нуждается.

Как сообщает South China Morning Post, у "нищенки" на самом деле весьма обеспеченная семья. По словам ее сына, у 79-летней женщины несколько счетов в банках.

Кроме того, ее семья владеет фабрикой и пятиэтажным домом. Квартиры на первом этаже здания сдаются в аренду, что приносит семье 50 тысяч юаней в год (более 470 тысяч рублей — Прим. ред.).

Сама женщина заявляет, что пытается накопить на сиделку, которая ей может потребоваться позднее.

"Я всего лишь хочу продавать городские карты здесь, но они мне не разрешают", — заявляет она.

По словам ее сына, она и ему сообщала, что продает на вокзале карты, однако позднее работники станции рассказали ему о настоящем занятии его матери.