В ООН призвали Саудовскую Аравию раскрыть местонахождение тела Хашукджи

ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала Саудовскую Аравию раскрыть местонахождение тела убитого в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашукджи для проведения независимого расследования с участием международных экспертов.

"Судмедэкспертиза, включая аутопсию тела жертвы, исключительно важны при любом расследовании убийства, и я призываю власти Саудовской Аравии безотлагательно раскрыть местонахождение его тела", — говорится в заявлении, распространенном УВКПЧ ООН от имени Бачелет.

По её словам, чтобы соблюсти независимый характер расследования убийства журналиста, без политического влияния, к изучению улик и допросу свидетелей должны быть привлечены международные эксперты.

"Для того чтобы расследование проводилось без появления каких-либо политических соображений, предпочтительно привлечение к нему международных экспертов, у которых будет полный доступ к уликам и свидетелям", — заявила Бачелет.

Она отметила, что особенно важно будет определить, были ли в деле Хашукджи совершены серьезные нарушения прав человека — применялись пытки, было насильственное исчезновение и произвольная казнь. А также найти всех участников этого преступления, в не зависимости от их официальных должностей.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд назвал ужасным и неоправданным событием убийство Хашукджи. Саудовская Аравия делает все для продолжения расследования убийства журналиста и привлечения виновных к ответственности, добавил наследный принц. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что в Саудовской Аравии и Турции продолжаются расследования гибели Хашукджи.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.