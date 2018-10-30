Специалисты Boeing присоединятся к расследованию катастрофы в Индонезии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Представители компании Boeing присоединятся к расследованию крушения самолета авиакомпании Lion Air в Индонезии, сообщает газета Jakarta Post.

"Техник и инженер приедут от Boeing, они будут аккредитованными специалистами в расследовании", — заявил следователь по авиационным происшествиям Национального совета по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT) Они С. Вибово. Он уточнил, что к расследованию присоединятся по меньшей мере десять американцев.

Ожидается, что специалисты прибудут в Индонезию в среду.

Ранее также сообщалось, что специалисты Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) подключились к расследованию авиакатастрофы в Индонезии.

В поисково-спасательных операциях участвуют специалисты агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas), национальной армии и национальной полиции Индонезии, а также местные рыбаки и 50 дайверов. К операциям присоединилась команда из Сингапура со специальным оборудованием, чтобы найти черный ящик самолета. Правительства Малайзии и Аргентины также предложили свою помощь.

Отмечается, на месте крушения также задействованы четыре многофункциональных исследовательских судна, 35 небольших судов и два вертолета.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.