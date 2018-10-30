МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что уже сегодня начинаются переговоры по обмену капитанов российского судна "Норд" и украинского ЯМК-0041, с европейским институтом омбудсменов готовят дорожную карту по этому вопросу.

"Мы сегодня начинаем процесс переговоров на этот счет (по обмену капитанов). Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса", — сказала Москалькова РИА Новости.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.