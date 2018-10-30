Посла Ирана вызвали в МИД Дании

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене, чтобы решительно осудить незаконную деятельность спецслужб ИРИ в стране.

"Как сообщил сегодня глава датской Службы разведки и безопасности (PET), его ведомство полагает, что иранская спецслужба готовила убийство на территории Дании. Это абсолютно неприемлемо", — говорится в заявлении МИД.

На встрече с иранским послом политический директор МИД заявил о безусловном осуждении действий Тегерана. Он отметил, что Дания рассматривает дальнейшие шаги в связи с инцидентом.

Местное издание Local сообщает, что в подготовке убийства обвиняется гражданин Норвегии иранского происхождения, который был арестован 21 октября в шведском Гётеборге.

Согласно главе PET, объектом покушения являлся лидер датского отделения Арабского движения борьбы за освобождения Ахваза (ASMLA) – группировки, которая поддерживает создание независимого арабского государства в иранской провинции Хузестан. Иранское правительство внесло ASMLA в список террористических организаций.