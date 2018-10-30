Пашинян остался единственным кандидатом в премьеры Армении

ЕРЕВАН, 30 окт — РИА Новости. И.о. премьера Армении Никол Пашинян является единственным кандидатом на пост главы кабмина, сообщил РИА Новости начальник управления информации и по связям с общественностью парламента Князь Сароян.

"Срок выдвижения кандидатур истек. Других кандидатов на пост премьера кроме Пашиняна нет" — сказал Сароян.

Голосование запланировано 1 ноября.

Ранее, 24 октября, парламент Армении на специальном заседании отклонил кандидатуру Пашиняна на пост главы правительства, положив начало процедуре роспуска законодательного органа.

Пашинян 16 октября подал в отставку с поста премьера. Таким образом он рассчитывает на создание формального повода для роспуска парламента и проведение внеочередных парламентских выборов. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска.

В парламенте действующего созыва 50 мандатов принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении, 31 — блоку "Царукян", которым руководит крупный предприниматель Гагик Царукян. Девятью мандатами владеет блок "Елк" (Исход), возглавляемый премьером Пашиняном, еще семью — партия "Дашнакцутюн".