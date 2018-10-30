Министр обороны Норвегии пришел на пресс-конференцию в свитере с рыбками

БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен предстал во вторник на пресс-конференции, посвященной крупнейшим за последние годы учениям НАТО Trident Juncture, в вязаном свитере с узором в виде рыбок.

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.

Во вторник учения посетил генсек альянса Йенс Столтенберг и провел совместную с министром обороны Норвегии пресс-конференцию в Тронхейме, после которой послам стран НАТО, военачальникам и наблюдателям была продемонстрирована десантно-штурмовая операция.

"Эти учения — отличная возможность для Норвегии потренировать нашу способность принимать и справляться с большим количеством сил и средств из-за рубежа, работать совместно с союзниками и партнерами", — сказал норвежский министр обороны, представ перед журналистами в белом свитере с узорами в виде мелких рыбок, кораблей и морских волн.

Выступавший на пресс-конференции генсек НАТО заявил, что учения не направлены конкретно против какой-либо страны, но они посылают сигнал, что "НАТО готова и способна защитить всех союзников от любой угрозы".