Экипаж "Норда" обменяли на семерых украинских моряков

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Задержанный киевскими властями экипаж российского судна "Норд" обменяли на семерых украинских моряков, сообщил пресс-секретарь омбудсмена Татьяны Москальковой Алексей Зловедов.

По его словам, обмен состоялся сегодня, россияне уже вернулись в Крым.

Зловедов добавил, что моряки сохранили флаг сейнера и привезли его с собой.

Москалькова рассказала, что члены экипажа "Норда" выехали в Керчь и скоро встретятся с родными. По ее словам, они чувствуют себя хорошо.

"Рыбаки счастливы. Все это время они проживали на территории нашего посольства, у них была постоянная мобильная связь", — сказала омбудсмен.

Она также отметила, что уже начались переговоры об обмене капитанов "Норда" и украинского сейнера ЯМК-0041, задержанного у берегов Крыма за браконьерство.

"Мы сегодня с европейским институтом омбудсменов и его прогрессивными представителями вычерчиваем дорожную карту решения этого вопроса", — добавила она.

Омбудсмен пояснила, что в случае с капитанами нужны процессуальные решения, связанные с уголовными делами. Возвращение на родину членов экипажа российского и украинского судов этого не требовало, потому что их не привлекали ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Арест "Норда"

В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море крымское рыболовецкое судно. На борту было десять членов экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинцами. С тех пор судно находится в порту Бердянска.

Капитану "Норда" инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Двоим морякам удалось вернуться в Россию, еще семерых сняли с рейса в Минск. При этом в украинской прокуратуре утверждали, что членов экипажа никто не удерживал, однако власти Крыма назвали подобные заявления лицемерными.

Сейнер украинские власти намерены выставить на аукцион, его начальная цена — около 60 тысяч долларов.