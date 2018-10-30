МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. По меньшей мере 900 специалистов работают на месте крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, сообщает издание Jakarta Post.
Ранее агентство Антара сообщило, что ВМС Индонезии направили военные корабли на место крушения самолета компании Lion Air. Тогда на место происшествия также были направлены 30 сотрудников Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии.
По данным издания, в поисково-спасательных операциях участвуют специалисты агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas), национальной армии и национальной полиции Индонезии, а также местные рыбаки и 50 дайверов. К операциям присоединилась команда из Сингапура со специальным оборудованием, чтобы найти черный ящик самолета. Правительства Малайзии и Аргентины также предложили свою помощь.
Как сообщает издание, на месте крушения также задействованы четыре многофункциональных исследовательских судна, 35 небольших судов и два вертолета.
Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.