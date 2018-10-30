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СМИ: в Индонезии более 900 человек работают на месте авиакатастрофы

Сюжет:
Крушение Boeing 737 в Индонезии (51)
(обновлено: 17:07 30.10.2018)
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© REUTERS / BeawihartaИндонезийские спасатели во время поисковой операции после крушения самолета авиакомпании. Архивное фото Lion AirИндонезийские спасатели во время поисковой операции после крушения самолета авиакомпании. Архивное фото Lion Air
© REUTERS / Beawiharta

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. По меньшей мере 900 специалистов работают на месте крушения самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, сообщает издание Jakarta Post.

Ранее агентство Антара сообщило, что ВМС Индонезии направили военные корабли на место крушения самолета компании Lion Air. Тогда на место происшествия также были направлены 30 сотрудников Национального комитета по безопасности транспорта Индонезии.

Крушение Boeing 737 в Индонезии
© REUTERS / Willy KurniawanСамолет упал в море в районе западного побережья острова Ява.Родственники пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява. 29 октября 2018 года
© REUTERS / Willy Kurniawan
Самолет упал в море в районе западного побережья острова Ява.
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERSПервое сообщение о том, что в воде нашли крупные обломки авиалайнера, поступило от моряков в 06.45.Обломки самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERS
Первое сообщение о том, что в воде нашли крупные обломки авиалайнера, поступило от моряков в 06.45.
© AFP 2018 / Resmi MalauВ самолете летели 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Все они погибли.Спасательная команда отправляется на поиски выживших на месте крушения Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии. 29 октября 2018
© AFP 2018 / Resmi Malau
В самолете летели 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Все они погибли.
© REUTERS / Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERSСреди пассажиров Boeing были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии, сотрудники Службы по госактивам и аукционам и офиса Службы госказначейства.Обломки самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии
© REUTERS / Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERS
Среди пассажиров Boeing были 20 чиновников Министерства финансов Индонезии, сотрудники Службы по госактивам и аукционам и офиса Службы госказначейства.
© REUTERS / Antara Foto/PT PertaminaПеред тем, как исчезнуть с радаров, самолет запросил возвращение в аэропорт.Поисковая операция на месте крушения Boeing737 в Индонезии
© REUTERS / Antara Foto/PT Pertamina
Перед тем, как исчезнуть с радаров, самолет запросил возвращение в аэропорт.
© AP Photo / Hadi SutrisnoГлава Lion Air, которой принадлежал Boeing, рассказал, что у лайнера после совершенного накануне рейса были технические проблемы, но их устранили.Родственники пассажиров самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии. 29 октября 2018 года
© AP Photo / Hadi Sutrisno
Глава Lion Air, которой принадлежал Boeing, рассказал, что у лайнера после совершенного накануне рейса были технические проблемы, но их устранили.
© AFP 2018 / Fajrin RaharjoСамолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа.Родственник пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява в международном аэропорту Сукарно-Хатта, в Тангеранге. 29 октября 2018 года
© AFP 2018 / Fajrin Raharjo
Самолет был произведен в 2018 году и находился в эксплуатации с 15 августа.
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERSВласти Индонезии ведут операцию по поиску пассажиров рухнувшего авиалайнера.Обломки самолета Boeing 737, потерпевшего крушение в Индонезии
© REUTERS / REUTERS, Antara Foto/PT Pertamina/Handout via REUTERS
Власти Индонезии ведут операцию по поиску пассажиров рухнувшего авиалайнера.
© AFP 2018 / Resmi MalauНа место крушения отправили военные корабли, персонал военно-морских сил и команду водолазов.Поисковая операция на месте крушения Boeing 737 в Индонезии. 29 октября 2018 года
© AFP 2018 / Resmi Malau
На место крушения отправили военные корабли, персонал военно-морских сил и команду водолазов.
© AFP 2018 / Fajrin RaharjoСпасатели нашли шесть тел погибших пассажиров.Родственники пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява, в аэропорту Сукарно-Хатта, Джакарта, Индонезия. 29 октября 2018
© AFP 2018 / Fajrin Raharjo
Спасатели нашли шесть тел погибших пассажиров.
© AP Photo / Tatan SyuflanaПрезидент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших.Родственники пассажиров Boeing 737 авиакомпании Lion Air, разбившегося у берегов острова Ява в международном аэропорту Сукарно-Хатта, в Тангеранге. 29 октября 2018 года
© AP Photo / Tatan Syuflana
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших.
© REUTERS / Willy KurniawanВ России разделяют скорбь тех, кто потерял в авиакатастрофе родных и близких, отметил президент Владимир Путин и передал индонезийскому коллеге соболезнования в связи с трагедией.Пассажиры около стойки Lion Air в Международном аэропорту Сукарно-Хатта около Джакарты, Индонезия. 29 октября 2018
© REUTERS / Willy Kurniawan
В России разделяют скорбь тех, кто потерял в авиакатастрофе родных и близких, отметил президент Владимир Путин и передал индонезийскому коллеге соболезнования в связи с трагедией.
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По данным издания, в поисково-спасательных операциях участвуют специалисты агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas), национальной армии и национальной полиции Индонезии, а также местные рыбаки и 50 дайверов. К операциям присоединилась команда из Сингапура со специальным оборудованием, чтобы найти черный ящик самолета. Правительства Малайзии и Аргентины также предложили свою помощь.

Как сообщает издание, на месте крушения также задействованы четыре многофункциональных исследовательских судна, 35 небольших судов и два вертолета.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.

Крушение самолета в Индонезии
© РИА Новости, Инфографика
Крушение самолета в Индонезии
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