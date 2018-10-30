Граждане Польши лечились за счет Литвы при помощи мошеннической схемы

ВИЛЬНЮС, 30 окт — РИА Новости. Служба по расследованиям финансовых преступлений Литвы (СРФП) выявила международную мошенническую схему, согласно которой более 1,2 тысячи граждан Польши фиктивно трудоустраивались в литовской компании с целью получения бесплатного лечения в Польше, сообщает во вторник пресс-служба организации.

"СРФП выявила международную мошенническую схему, согласно которой более 1,2 тысячи граждан Польши, предположительно, фиктивно трудоустраивались в одной вильнюсской компании для того, чтобы, не выплачивая взносов на здравоохранение, лечиться в Польше – за предоставленные им услуги должна была выплачивать государственная больничная касса Литвы из средств Фонда обязательного страхования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что СРФП завершила досудебное расследование по делу о лечении обманным путем за счет литовской больничной кассы на сумму в 200 тысяч евро. До выявления схемы мошенничества 120 тысяч евро уже было переведено больничной кассе Польши, после проведенного расследования был закрыт путь для дополнительного перевода в Польшу 80 тысяч евро.

Согласно данным службы, в рамках расследования выяснилось, что граждане Польши в Вильнюсе создавали рабочие места по интернету. На странице интернет сайта публиковалась информация о поиске работников, желающих трудоустроиться. Было выяснено также, что за неполный год вильнюсская компания трудоустроила 1,2 тысячи поляков – таксистов, зубных техников, парикмахеров, специалистов по маникюру и фермеров из различных регионов Польши. "В договорах была предусмотрена возможность работы по интернету, удаленно, а также с возможностью редких приездов в Вильнюс", — добавляет ведомство.

Отмечается также, что в рамках расследования было выявлено, что фиктивно трудоустроенные в Литве граждане занимались в Польше индивидуальной предпринимательской деятельностью, поэтому им пришлось бы самостоятельно платить социальные налоги и взносы в фонд страхования здоровья. Однако, с учетом правовых актов ЕС, гражданам, трудоустроенным в Литве, гарантируются выплаты по болезни и материнству, поэтому при прохождении лечения в Польше за предоставленные услуги платил литовский Фонд обязательного страхования здоровья.

"Государственная больничная касса Литвы предъявила подозреваемому гражданину Польши гражданский иск на сумму почти в 120 тысяч евро", — говорится в сообщении. Уголовное дело гражданина Польши, подозреваемого в мошенничестве, будет рассматриваться в Вильнюсском участковом суде.