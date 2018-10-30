На Украине в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали сталкеров

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Украинские полицейские задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции две группы сталкеров, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции в Киевской области.

"В течение суток работниками полиции зоны ЧАЭС вблизи Села Черевач были обнаружены три сталкера, двое из которых — жители Киевской области, третий мужчина — житель Черкасской области. Чуть позже полицейские задержали вторую группу туристов, жителей Киева и Одессы. Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в отношении задержанных составлены административные протоколы, им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.