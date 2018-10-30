Моргулов обсудил с замглавы МИД КНДР ситуацию на Корейском полуострове

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с замглавы МИД КНДР Син Хон Чилем ситуацию на Корейском полуострове, а также сотрудничество Москвы и Пхеньяна, сообщили в МИД РФ.

"Стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в практических областях. Состоялся также обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

Ранее Син Хон Чхоль, выступая на международном форуме "200 лет Институту востоковедения РАН" заявил, что Пхеньян будет и далее сотрудничать с Москвой для поддержания мира и безопасности на Корейском полуострове. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в кулуарах того же форума отметил, что возможный визит лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ прорабатывается по дипломатическим каналам, точного понимания по срокам пока нет.

В первой декаде октября Москву посетила заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, она приняла участие в трехсторонних консультациях России, Северной Кореи и Китая, посвященным ситуации на Корейском полуострове. Россию представлял замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, Китай — Кун Сюанью.