МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Торговые войны США и Китая могут привести к крушению существующих экономических институтов, заявил директор исследовательского центра Kalam Research & Media и кандидат в президенты Ливии Ареф Али Найед.

"Торговые войны, которые начались между США и Китаем, могут, если окажутся успешными, привести к распаду всей системы", — заявил он на конгрессе 200-летия Института востоковедения РАН, отметив, что предсказать последствия этого события невозможно.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В конце сентября вступили в силу новые пошлины США в размере 10% на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год. Китай в ответ ввел пошлины в размере 10% и 5% на американский импорт объемом 60 миллиардов долларов.