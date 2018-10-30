Американский посол в Омане прокомментировал визит Нетаньяху

ДОХА, 30 окт — РИА Новости. Посол США в султанате Оман Марк Сиверс считает позитивным и логичным шагом налаживание отношений между этой арабской страной и Израилем, связанное с недавним визитом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Ранее мировые СМИ сообщили, что Нетаньяху недавно совершил необъявленный визит в Оман — арабскую монархию Персидского залива, с которой у Израиля нет дипломатических отношений. Сообщалось, что поездка, которая стала первым подобным саммитом за 22 года, состоялась по приглашению оманских властей и включала переговоры израильского премьера с султаном Омана Кабусом бен Саидом Аль Саидом. Обсуждался мирный процесс и другие проблемы региона.

"Разумеется, с нашей точки зрения, прямые контакты арабских стран с Израилем — это позитивный и логичный шаг", — сказал Сиверс, выступая на конференции по экономическому будущему Ближнего Востока в Катаре.

По его словам, представители МИД Омана в разговоре отмечали, что Израиль является частью региона, и не следует отметать эту реальность.

В последнее время отношение шести монархий Персидского залива к Израилю изменилось, хотя они по-прежнему не поддерживают официальных отношений с еврейским государством. В этом году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман впервые заявил, что евреи так же, как и палестинцы, имеют право жить в мире на своей земле.

Израильские лидеры рассчитывают на сближение с монархиями Персидского залива, делая, в первую очередь, ставку на то, что общность интересов и угроз перевесит фактор неурегулированности конфликта с палестинцами. На эти страны в Израиле смотрят как на естественных союзников в сдерживании экспансии радикального ислама и роста влияния Ирана в регионе.