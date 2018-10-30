Американский посол в Омане прокомментировал визит Нетаньяху

ДОХА, 30 окт — РИА Новости. Посол США в султанате Оман Марк Сиверс считает позитивным и логичным шагом налаживание отношений между этой арабской страной и Израилем, связанное с недавним визитом премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.
"Разумеется, с нашей точки зрения, прямые контакты арабских стран с Израилем — это позитивный и логичный шаг", — сказал Сиверс, выступая на конференции по экономическому будущему Ближнего Востока в Катаре.
В последнее время отношение шести монархий Персидского залива к Израилю изменилось, хотя они по-прежнему не поддерживают официальных отношений с еврейским государством. В этом году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман впервые заявил, что евреи так же, как и палестинцы, имеют право жить в мире на своей земле.
Израильские лидеры рассчитывают на сближение с монархиями Персидского залива, делая, в первую очередь, ставку на то, что общность интересов и угроз перевесит фактор неурегулированности конфликта с палестинцами. На эти страны в Израиле смотрят как на естественных союзников в сдерживании экспансии радикального ислама и роста влияния Ирана в регионе.