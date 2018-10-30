Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря

КИЕВ, 30 окт — РИА Новости. Украинские пограничники провели учения по противодесантной обороне на побережье Азовского моря, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
"Во время учений отработаны реальные тактические эпизоды по выявлению и ликвидации диверсионных и разведывательных групп десанта противника с моря, который пытался захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построении обороны украинских сил", — говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы Украины.
В ходе учений пограничники выполнили учебные стрельбы из стрелкового, группового оружия и вооружения боевых машин как днем, так и ночью, добавили в ведомстве.
Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. Тогда украинские пограничники заявили, что россияне "начали жесткую политику задержания и осмотра судов". При этом крымское погрануправление ФСБ России заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что власти России при принятии решения о строительстве моста в Крым просчитали и приняли во внимание все нормы и аспекты международного права, и какие-либо дискуссии уже завершены.