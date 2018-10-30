В Индонезии сообщили новые подробности крушения самолета

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Потерпевший крушение у берегов Индонезии самолет авиакомпании Lion Air развалился на части при столкновении с водой, на его обломках нет следов огня, передает агентство Синьхуа.

Агентство сообщает со ссылкой на индонезийские власти, что самолет развалился на части от сильного столкновения с поверхностью моря.

Также агентство со ссылкой на заявление операционного директора агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии (Basarnas) Бамбанга Сурьйо Аджи (Bambang Suryo Aji) сообщило, что Basarnas исключает возможность того, что самолет взорвался в воздухе, так как на обломках не было найдено следов огня.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.