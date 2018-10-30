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В Италии число погибших из-за непогоды возросло до 11 человек

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© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия. Архивное фотоМашина скорой помощи, Италия. Архивное фото
© Flickr / Luca Prioli

РИМ, 30 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число погибших из-за непогоды, которая обрушилась на Италию, достигло 11 человек, сообщили во вторник представители местных экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о девяти жертвах стихии.

Подтверждена гибель яхтсмена, который ранее пропал в море у берегов Катадзаро в южной области Калабрия. На севере страны, в автономной области Трентино- Альто-Адидже, обнаружено тело рыбака, который днем ранее отправился к берегу озера, чтобы удостовериться в сохранности своей лодки. Предположительно, сильный ветер столкнул его воду.

Мужчина на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года
© AFP 2018 / Miguel Medina
В историческом центре Венеции уровень воды снизился до метровой отметки
Как сообщили РИА Новости в службе пожарной охраны, которая совместно с другими экстренными службами занимается ликвидацией последствий непогоды, с момента ухудшения погодных условий пожарные оказали помощь в ходе 8 тысяч операций. Со стихией борются почти 6 тысяч сотрудников ведомства.

Представитель службы гражданской обороны сообщил РИА Новости, что пик чрезвычайной ситуации уже миновал, так как погода "дала нам передохнуть".

Непогода обрушилась в минувшие выходные на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти областях на севере страны. Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии.

Венеция под водой
© REUTERS / Manuel SilvestriЭтот природный феномен венецианцы называют "высокая вода".Люди на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
Этот природный феномен венецианцы называют "высокая вода".
© REUTERS / Manuel SilvestriАфриканский ветер сирокко гонит воду из Адриатического моря в Венецианскую лагуну, откуда она попадает в каналы и разливается по улицам и площадям.Люди на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
Африканский ветер сирокко гонит воду из Адриатического моря в Венецианскую лагуну, откуда она попадает в каналы и разливается по улицам и площадям.
© AFP 2018 / Miguel MedinaМаксимального уровня вода достигает на площади Сан-Марко — в самой низкой точке города.Туристы гуляют по затопленным улицам возле моста Риальто во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года
© AFP 2018 / Miguel Medina
Максимального уровня вода достигает на площади Сан-Марко — в самой низкой точке города.
© REUTERS / Manuel SilvestriКогда вода поднялась на 150 сантиметров, было решено приостановить движение знаменитых пароходиков — вапоретто.Затопленная площадь Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
Когда вода поднялась на 150 сантиметров, было решено приостановить движение знаменитых пароходиков — вапоретто.
© REUTERS / Manuel SilvestriДоступ на всемирно известную площадь запретили, чтобы избежать несчастных случаев.Затопленная площадь Сан-Марко в Венеции, Италия. 29 октября 2018
© REUTERS / Manuel Silvestri
Доступ на всемирно известную площадь запретили, чтобы избежать несчастных случаев.
© AFP 2018 / Miguel MedinaМежду тем многочисленные туристы не спешат прятаться по домам и гуляют по затопленному городу в высоких резиновых сапогах.Туристы на затопленной набережной Рива дельи Скьявони в Венеции. 29 октября 2918 года
© AFP 2018 / Miguel Medina
Между тем многочисленные туристы не спешат прятаться по домам и гуляют по затопленному городу в высоких резиновых сапогах.
© AFP 2018 / Miguel MedinaСезонный подъем воды в Венеции.Мужчина на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года
© AFP 2018 / Miguel Medina
Сезонный подъем воды в Венеции.
© REUTERS / Manuel SilvestriНынешнее наводнение стало одним из наиболее сильных за многие годы.Затопленная площадь Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
Нынешнее наводнение стало одним из наиболее сильных за многие годы.
© REUTERS / Manuel SilvestriВ декабре 2008 года уровень воды, как и сейчас, достигал 156 сантиметров.Туристы на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года
© REUTERS / Manuel Silvestri
В декабре 2008 года уровень воды, как и сейчас, достигал 156 сантиметров.
© REUTERSЗатопленная площадь Сан-Марко.Люди на затопленной площади Святого Марка во время сезонного половодья в Венеции, Италия. 29 октября 2018 года
© REUTERS
Затопленная площадь Сан-Марко.
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Приостанавливалось движение по некоторым автострадам, серьезные проблемы наблюдались в функционировании транспортной системы страны. Временно приостанавливалось из-за шторма авиасообщение в аэропорту Генуи. Задержки поездов на римском вокзале Термини в понедельник вечером превышали 3 часа.

Туристы на затопленной набережной Рива дельи Скьявони в Венеции. 29 октября 2918 года
© AFP 2018 / Miguel Medina
Россиян предупредили о сложных погодных условиях в северных областях Италии
Особое беспокойство властей вызывает сейчас ситуация в Венето, где по распоряжению президента области Луки Дзайа было объявлено кризисное положение, и в Лигурии, где скорость ветра достигала 160 километров в час. В этих областях в результат обрыва линий электропередачи без электричества в общей сложности остались около 300 тысяч человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в связи с непогодой дал в понедельник распоряжение о мобилизации всех сил национальной службы Гражданской обороны. МВД Италии разослало всем префектам циркуляр, в котором им предлагалось рассмотреть целесообразность закрытия детских и государственных учреждений. Во вторник школы закрыты во многих итальянских городах, в частности, в Риме, Неаполе и Генуе.

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