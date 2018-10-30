В Италии число погибших из-за непогоды возросло до 11 человек

РИМ, 30 окт – РИА Новости, Александр Логунов. Число погибших из-за непогоды, которая обрушилась на Италию, достигло 11 человек, сообщили во вторник представители местных экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о девяти жертвах стихии.

Подтверждена гибель яхтсмена, который ранее пропал в море у берегов Катадзаро в южной области Калабрия. На севере страны, в автономной области Трентино- Альто-Адидже, обнаружено тело рыбака, который днем ранее отправился к берегу озера, чтобы удостовериться в сохранности своей лодки. Предположительно, сильный ветер столкнул его воду.

Как сообщили РИА Новости в службе пожарной охраны, которая совместно с другими экстренными службами занимается ликвидацией последствий непогоды, с момента ухудшения погодных условий пожарные оказали помощь в ходе 8 тысяч операций. Со стихией борются почти 6 тысяч сотрудников ведомства.

Представитель службы гражданской обороны сообщил РИА Новости, что пик чрезвычайной ситуации уже миновал, так как погода "дала нам передохнуть".

Непогода обрушилась в минувшие выходные на многие районы Италии. По указанию национальной службы Гражданской обороны "красный" (высший) уровень метеоопасности в понедельник был объявлен в пяти областях на севере страны. Ливневые дожди и сильный, порывистый ветер были зарегистрированы в понедельник также во многих городах центральной и южной Италии.

Приостанавливалось движение по некоторым автострадам, серьезные проблемы наблюдались в функционировании транспортной системы страны. Временно приостанавливалось из-за шторма авиасообщение в аэропорту Генуи. Задержки поездов на римском вокзале Термини в понедельник вечером превышали 3 часа.

Особое беспокойство властей вызывает сейчас ситуация в Венето, где по распоряжению президента области Луки Дзайа было объявлено кризисное положение, и в Лигурии, где скорость ветра достигала 160 километров в час. В этих областях в результат обрыва линий электропередачи без электричества в общей сложности остались около 300 тысяч человек.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в связи с непогодой дал в понедельник распоряжение о мобилизации всех сил национальной службы Гражданской обороны. МВД Италии разослало всем префектам циркуляр, в котором им предлагалось рассмотреть целесообразность закрытия детских и государственных учреждений. Во вторник школы закрыты во многих итальянских городах, в частности, в Риме, Неаполе и Генуе.