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Испанские власти выступили против перезахоронения Франко в соборе Альмудена

(обновлено: 15:39 30.10.2018)
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© Depositphotos / SOMATUSCANIМадрид, Испания. Архивное фотоМадрид, Испания. Архивное фото
© Depositphotos / SOMATUSCANI

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Правительство Испании против перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко в мадридском кафедральном соборе Альмудена, где они могут стать объектом поклонения, сообщает газета Vanguardia.

Долина Павших (Valle de los Caídos) — монументальный комплекс в Испании, памятник погибшим в гражданской войне. Архивное фото
© AFP 2018 / Philippe Desmazes
Ватикан не возражает против перезахоронения испанского диктатора Франко

Собор Альмудена в качестве места для новой могилы Франко выбрали его родственники.

Вице-премьер правительства Кармен Кальво по итогам встречи с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином в понедельник заявила, что при существующем согласии властей и церкви о перезахоронении останков Франко "очевидно, что это не может быть в Альмудене".

Кальво отметила, что правительство обязано следить за тем, чтобы Франко не прославляли нигде в Испании, поэтому его прах должны быть перезахоронен "в достойном месте, но не в таком, где он может стать объектом для поклонения какого-либо типа".

В здании фонда Франсиско Франко, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
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В конце августа испанское правительство приняло решение, согласно которому прах диктатора должен быть перенесен из базилики в Долине павших в другое место, которое определят родственники. Внук диктатора Франсиско Франко Мартинес Бордиу (Martínez-Bordiú) представил заявление в министерство юстиции, в котором изложил возражения по поводу принятого решения, назвав его неконституционным. Однако в этом же документе сообщил, что если требования не будут удовлетворены и эксгумация состоится, то родственники готовы перенести останки в крипту собора Альмудена в Мадриде.

Кафедральный собор Альмудена расположен в самом центре столицы, рядом с Королевским дворцом, и является одним из наиболее посещаемых туристами мест.

Перезахоронение диктатора должно состояться до конца года.

Сотрудники полиции, Испания. Архивное фото
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Монументальный комплекс Долина павших, расположенный в 60 километрах от Мадрида, строился с 1940 по 1958 год по приказу самого Франко как памятник погибшим в Гражданской войне в 1936-1939 годах. При создании Долины использовался труд пленных республиканцев, многие из которых умерли при строительных работах. Там захоронены 34 тысячи человек — как республиканцы, так и франкисты. Только две могилы в базилике подписаны — Франко и основателя "Испанской Фаланги" Хосе Антонио Примо де Риверы. Места их захоронений расположены друг напротив друга.

Правительство считает, что могила Риверы должна оставаться на прежнем месте, поскольку он "также жертва войны".

Комплекс часто посещают последователи Франко, неофалангисты и члены других крайне правых организаций для торжественных церемоний. В частности, они приходят сюда в день смерти Франко — он умер 20 ноября 1975 года.

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